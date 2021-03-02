Глава Евросовета прибыл на линию соприкосновения в Донбассе
Проблему региона нужно решать путём выполнения минских соглашений, подчеркнул он.
Фото © Twitter / Charles Michel
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.
"Я от лица ЕС выражаю безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта", — написал он у себя в "Твиттере".
По его словам, единственный путь к решению проблемы региона — полное выполнение минских соглашений. При этом, уточнил Мишель, санкции против России останутся в силе до тех пор, пока реализация этих соглашений не станет реальностью.
Ранее на Украине обозначили сроки возвращения Донбасса, ограничившись ближайшими десятью годами.
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