Глава Евросовета прибыл на линию соприкосновения в Донбассе

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.

"Я от лица ЕС выражаю безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта", — написал он у себя в "Твиттере".

По его словам, единственный путь к решению проблемы региона — полное выполнение минских соглашений. При этом, уточнил Мишель, санкции против России останутся в силе до тех пор, пока реализация этих соглашений не станет реальностью.

Ранее на Украине обозначили сроки возвращения Донбасса, ограничившись ближайшими десятью годами.

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