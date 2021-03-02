Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава Евросовета прибыл на линию соприкосновения в Донбассе

Проблему региона нужно решать путём выполнения минских соглашений, подчеркнул он.

2 марта 2021, 13:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/eucopresident" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Charles Michel</a></p>

Фото © Twitter / Charles Michel

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.

"Я от лица ЕС выражаю безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта", — написал он у себя в "Твиттере".

В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу

В МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу

По его словам, единственный путь к решению проблемы региона — полное выполнение минских соглашений. При этом, уточнил Мишель, санкции против России останутся в силе до тех пор, пока реализация этих соглашений не станет реальностью.

Ранее на Украине обозначили сроки возвращения Донбасса, ограничившись ближайшими десятью годами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1