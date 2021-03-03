Украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей

В результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины по позициям Донецкой Народной Республики погиб сотрудник МВД ДНР. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства республики.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в ходе эвакуации детей между позициями УНМ ДНР и ВСУ в районе Ясиноватовской промзоны.

"В ходе проведения мероприятий по эвакуации детей группа была обстреляна прицельным снайперским огнём со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И", — сообщает МВД ДНР.

В итоге сотрудники МВД были вынуждены прервать эвакуацию детей. Там уточнили, что местонахождение несовершеннолетних сейчас неизвестно.

Ранее Лайф сообщал, что в ДНР военным разрешили стрелять в ответ по украинской армии без предупреждения.

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