На Кубани пятилетнюю девочку насмерть засыпало перегноем

В станице Старомышастовской Краснодарского края пятилетнюю девочку засыпало во время выгрузки перегноя, она погибла. Как сообщили в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Трагический инцидент случился 2 марта. Во время выгрузки перегноя 40-летний водитель КамАЗа не заметил гуляющую во дворе пятилетнюю дочь хозяина.

"Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребёнка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребёнка без признаков жизни под завалом земляной смеси", — говорится в сообщении СУ СКР по Краснодарскому краю.

А на Камчатке ранее спасли школьника, "похороненного" под толщей снега.

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