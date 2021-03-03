На Кубани пятилетнюю девочку насмерть засыпало перегноем
Тело ребёнка обнаружили родственники под кучей земляной смеси.
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
В станице Старомышастовской Краснодарского края пятилетнюю девочку засыпало во время выгрузки перегноя, она погибла. Как сообщили в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Трагический инцидент случился 2 марта. Во время выгрузки перегноя 40-летний водитель КамАЗа не заметил гуляющую во дворе пятилетнюю дочь хозяина.
"Чуть-чуть осталось, держись!" В Ростовской области студент бросился на лёд и спас оказавшегося в воде школьника — видео
"Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребёнка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребёнка без признаков жизни под завалом земляной смеси", — говорится в сообщении СУ СКР по Краснодарскому краю.
А на Камчатке ранее спасли школьника, "похороненного" под толщей снега.
Выбор редакции
Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму
Украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей
В Калужской области девушку чудом спасли из сексуального рабства
Президент Эстонии допустила, что страна закупит "Спутник V"
СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии
Комментариев: 0