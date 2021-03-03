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В Калужской области девушку чудом спасли из сексуального рабства

Её отвезли туда обманом, заманив работой в столице.

3 марта 2021, 19:44
<p>Фото © LiFE</p>

Фото © LiFE

В Калужской области волонтёры спасли девушку из сексуального рабства. По данным Лайфа, жительница небольшого городка под Воронежем после развода решила найти работу. В Интернете она наткнулась на объявление о вакансии няни в Москве.

Девушка обрадовалась, что сможет уехать в столицу на заработки, а также ей удастся скрыться от бывшего мужа, который, как она утверждает, преследовал её и после расставания.

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"Работодатели" привезли девушку в российскую столицу всего на несколько дней, после чего её отправили в Малый Ярославец. Они заявили, что теперь на ней висит долг за проезд, и заставили отрабатывать его проституцией. По словам девушки, она пыталась сбежать из притона, однако её ловили и сильно избивали.

Однажды на трассе она сообщила обо всём некоему водителю. Попросила его помочь. Тот согласился, однако по дороге машину догнал кроссовер, из которого вышла сутенёрша, которая снова забрала пострадавшую в притон. После этого водитель, пытавшийся ей помочь, обратился к волонтёрам. Им удалось найти и забрать девушку. Сейчас ей ищут жильё и нормальную работу.

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Ранее Лайф рассказывал, что полиция Испании задержала сутенёров, державших россиянок в сексуальном рабстве.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Гареева Райля
Гареева Райля

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