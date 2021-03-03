Адвокат Кучерена призвал усилить надзор за вышедшим на свободу скопинским маньяком

Член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена уверен, что за вышедшим на волю после 17 лет заключения Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк, требуется установить усиленный административный надзор. Об этом юрист заявил Лайфу и обосновал своё мнение.

"Эта тема очень животрепещущая, когда речь идёт о сексуальном насилии и сексуальном маньяке. 17 лет — срок серьёзный. Проведя столько времени в заключении, конечно, психологически ему будет очень сложно. Но, несмотря на то что органы власти и гражданское общество сейчас вовлечены и стараются помогать, вопрос социализации крайне актуален. В отношении него нужен административный надзор, и этого будет достаточно для работы на упреждение", — сказал Кучерена.

По словам адвоката, известно много случаев, когда люди выходили из тюрьмы и всё равно совершали аналогичные преступления. При этом они оправдывали себя тем, что стали изгоями и общество их не принимает. Это, отметил юрист, и есть психотравмирующая ситуация, и именно по этой причине очень важна реабилитация, чтобы Мохов смог более-менее "нормально жить". Кроме того, задача государства здесь также заключается в том, чтобы решить, как окружение мужчины будет адаптироваться к его присутствию и предыстории.

"Да, химическая кастрация возможна, если человек сам соглашается, но это должно проходить в присутствии прокурора и адвоката. Конечно, вполне возможно проводить такие процедуры, но я бы здесь пошёл по пути принятия соответствующих мер, в том числе административного надзора. Мне кажется, это было бы более эффективно. Хотя, с точки зрения эмоций, наверное, любой человек считает, что этого недостаточно", — заключил Кучерена.

Напомним, Виктор Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования в Скопине (Рязанская область) двух девушек в 2000 году. Одной из них на тот момент было всего 14 лет. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года. При этом в неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Не так давно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы