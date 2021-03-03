Зверь на свободе: специалист по психологии маньяков оценил вероятность рецидива у Виктора Мохова

Декан факультета юридической психологии МГППУ, эксперт по девиантному сексуальному поведению по отношению к несовершеннолетним Николай Дворянчиков оценил вероятность, что скопинский маньяк Виктор Мохов, вышедший на свободу после 17 лет заключения, возьмётся за старое. Своей точкой зрения он поделился в беседе с Лайфом.

По мнению Дворянчикова, у Мохова на момент совершения преступлений могли быть серьёзные проблемы с социализацией сексуального влечения. Другими словами, ему было сложно установить равные отношения со взрослыми партнёрами, которые предполагали ответственность, зрелость, свободу выбора, взаимное уважение и учёт потребностей друг друга. И едва ли, находясь в тюрьме, он мог проработать эти навыки.

"Человек, который выбирает себе в качестве сексуального объекта несовершеннолетнего, как правило, не уверен в себе, не готов к зрелым отношениям и, выбирая незрелого партнёра, компенсирует социальные и психологические дефициты в межличностных отношениях", — пояснил Лайфу Николай Дворянчиков.

Психолог отметил, что такие люди, как скопинский маньяк, более комфортно себя чувствуют в ситуациях, когда есть полностью зависимый от него человек, свободу которого они ограничивают. Рядом с ним должен быть партнёр, который полностью ему подчинён и не выносит за пределы отношений всё, что будет внутри них происходить.

"Учитывая, что у него был только один, правда очень пролонгированный, эпизод, можно предположить, что он тщательно подходил не только к созданию бункера, но и к выбору самих жертв. Можно предположить, что очень многих подвозимых им ранее девушек он рассматривал как потенциальных жертв, примеряя к ним свои фантазии и созданные в бункере условия", — рассуждает собеседник Лайфа.

Дворянчиков добавил, что обычно у тех, кто был подвергнут принудительным мерам медицинского характера, вероятность рецидива сексуальных преступлений существенно снижается. Что касается Мохова, то он, как известно, был признан полностью вменяемым и отправлен в колонию без какого-либо психоориентированного надзора.

"Что касается рецидива, то такая вероятность есть, но оценить её очень сложно. Можно расчитывать на те меры административного контроля, которые нацелены на уменьшение риска повторных правонарушений сексуального характера", — заключил эксперт.

Напомним, что Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Одной из его жертв на тот момент было всего 14 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Недавно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

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