Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлили арест до 8 июня
Его обвиняют в убийствах и хранении оружия.
Сергей Фургал. Фото © Пресс-служба Басманного суда / ТАСС
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется под арестом по меньшей мере до 8 июня. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Защита Фургала ходатайствовала о его освобождении из-под стражи.
"Срок ареста Сергея Ивановича Фургала продлён до 8 июня 2021 года", — цитирует ТАСС слова адвоката обвиняемого Михаила Карапетяна.
Из-за тайны следствия и вероятных угроз в адрес свидетелей по уголовному делу заседание прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме.
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Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.
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