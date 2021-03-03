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Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлили арест до 8 июня

Его обвиняют в убийствах и хранении оружия.

3 марта 2021, 15:20
<p>Сергей Фургал. Фото © Пресс-служба Басманного суда / ТАСС</p>

Сергей Фургал. Фото © Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал останется под арестом по меньшей мере до 8 июня. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Защита Фургала ходатайствовала о его освобождении из-под стражи.

"Срок ареста Сергея Ивановича Фургала продлён до 8 июня 2021 года", — цитирует ТАСС слова адвоката обвиняемого Михаила Карапетяна.

Из-за тайны следствия и вероятных угроз в адрес свидетелей по уголовному делу заседание прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме.

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Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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