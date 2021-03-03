Большунов взял "деревянную" медаль в индивидуальной гонке на ЧМ
Весь пьедестал заняли норвежские лыжники.
Фото © Zuma / TASS / Johanna Lundberg
Победителем индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира стал норвежец Ханс Кристер Холунн. Второе и третье место заняли его соотечественники Симен Хегстад Крюгер и Харальд Остберг Амундсен соответственно.
Лидер российской сборной Александр Большунов стал четвёртым, а Артём Мальцев финишировал пятым.
ЧМ. Индивидуальная гонка
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2
3. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия) — +35,6
4. Александр Большунов (Россия) — +43,7
5. Артём Мальцев (Россия) — +50,7
...
11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.07,5
12. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.12,1
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