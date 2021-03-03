Большунов взял "деревянную" медаль в индивидуальной гонке на ЧМ

Победителем индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира стал норвежец Ханс Кристер Холунн. Второе и третье место заняли его соотечественники Симен Хегстад Крюгер и Харальд Остберг Амундсен соответственно.