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Большунов взял "деревянную" медаль в индивидуальной гонке на ЧМ

Весь пьедестал заняли норвежские лыжники.

3 марта 2021, 15:01

Фото © Zuma / TASS / Johanna Lundberg

Победителем индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира стал норвежец Ханс Кристер Холунн. Второе и третье место заняли его соотечественники Симен Хегстад Крюгер и Харальд Остберг Амундсен соответственно.

Лидер российской сборной Александр Большунов стал четвёртым, а Артём Мальцев финишировал пятым.

ЧМ. Индивидуальная гонка

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2

3. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия) — +35,6

4. Александр Большунов (Россия) — +43,7

5. Артём Мальцев (Россия) — +50,7

...

11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.07,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.12,1

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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