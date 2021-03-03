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Экс-главу МИД Австрии, на чьей свадьбе присутствовал Путин, выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Она может стать первой женщиной в управляющем органе российской нефтяной компании.

3 марта 2021, 15:10
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Flickr / МИД России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выдвинуты в совет директоров "Роснефти". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. В списке также фигурируют вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти", заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин.

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В качестве независимых директоров наряду с Кнайсль и Шрёдером выдвинуты исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Отметим, что на данный момент совет директоров "Роснефти" состоит из 11 человек: помимо названных выше Сечина, Новака, Орешкина, Варнига, Рудлоффа и Шрёдера, в него входят Олег Вьюгин (профессор НИУ ВШЭ), Роберт Дадли (бывший глава BP), Бернард Луни (главный исполнительный директор BP), Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади (представители Qatar Investment Authority).

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Напомним, что на свадьбе Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера присутствовал президент России Владимир Путин. Церемония бракосочетания в августе 2018 года облетела все мировые СМИ. Российский лидер произнёс тост за молодожёнов на немецком языке, станцевал с невестой и расписался на белом кабриолете Volkswagen Beetle, который позже был передан на благотворительность.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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