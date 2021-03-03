Адвокаты посетили Навального в СИЗО во Владимирской области. Видео © LIFE

Адвокаты российского блогера Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова посетили его в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Лайфу удалось заснять визит юристов в изолятор.

"Алексей находится в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Сегодня с ним встретились его защитники. Он в отличном настроении и передаёт всем привет", — говорится в сообщении в аккаунте Навального в "Твиттере".

Стоит отметить, что защитники блогера не стали делиться с журналистами информацией об итогах визита. Однако позже Кобзев в своём твиттере сообщил, что Навальный находится в карантинной камере, где есть только телевизор, с ещё двумя людьми. Блогер полностью изолирован и не получает писем. Он также не может пользоваться тюремным ларьком.

Ранее Лайф узнал, что Навального перевезут в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать свой срок.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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