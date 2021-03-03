Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Навального перевезут в ИК-2 в Покрове

Лайф узнал подробности перемещения осуждённого оппозиционера.

3 марта 2021, 14:52

Алексей Навальный. Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Окончательным местом, где осуждённый Алексей Навальный будет отбывать свой срок, станет ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщают источники Лайфа. Оппозиционера должны перевезти туда из СИЗО-3 "Кольчугино", где его уже навестили адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

Адвокаты посетили Навального в СИЗО во Владимирской области

Адвокаты посетили Навального в СИЗО во Владимирской области

Лайфу стали известны подробности этапирования Навального на одном из отрезков пути. По нашей информации, поначалу в автозаке блогер был весел и даже шутил с другими зэками и конвоем, но на нескольких серьёзных кочках машину тряхнуло, после этого осуждённый притих и молчал всю оставшуюся дорогу.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального

ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального

Информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Адвокаты посетили Навального в СИЗО во Владимирской области

сегодня в 14:54

ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального

26 февраля, 11:02

Зверь на свободе: специалист по психологии маньяков оценил вероятность рецидива у Виктора Мохова

сегодня в 15:23

Кравчук назвал угрозой решение ДНР стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

сегодня в 16:10

19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце

сегодня в 16:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1