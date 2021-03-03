Навального перевезут в ИК-2 в Покрове

Окончательным местом, где осуждённый Алексей Навальный будет отбывать свой срок, станет ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщают источники Лайфа. Оппозиционера должны перевезти туда из СИЗО-3 "Кольчугино", где его уже навестили адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

Лайфу стали известны подробности этапирования Навального на одном из отрезков пути. По нашей информации, поначалу в автозаке блогер был весел и даже шутил с другими зэками и конвоем, но на нескольких серьёзных кочках машину тряхнуло, после этого осуждённый притих и молчал всю оставшуюся дорогу.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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