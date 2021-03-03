Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными
Школьник не участвовал в конфликтах и не проявлял интереса к оружию и насилию.
Фото © Соцсети
Подросток из Пермского края, которого подозревают в жестокой расправе над отцом, матерью и сестрой, был отзывчивым, добрым и хорошо общался с одноклассниками. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что три месяца назад мальчик сменил класс, так как его не устраивал уровень преподавания математики. Школьник мечтал поступить в политех или горно-нефтяной колледж, поэтому усердно занимался этим предметом, а также физикой.
Подросток всегда был спокойным, внимательным и сосредоточенным. Преподаватели в школе не замечали за ним интереса к насилию и оружию, в конфликтах он также не участвовал. Семья у мальчика была благополучная, а мать серьёзно занималась воспитанием детей.
Как сообщил источник, в день трагедии младшая сестра школьника должна была прийти на дополнительные занятия. Когда девочка стала опаздывать, преподаватель попыталась ей позвонить, однако телефон был отключён, как и мобильный её брата. Однако подросток был в одном из мессенджеров в час ночи — уже после того, как стало известно об убийстве.
Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. Теперь именно его подозревают в преступлении. Сейчас школьника разыскивают правоохранители.
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