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Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Школьник не участвовал в конфликтах и не проявлял интереса к оружию и насилию.

3 марта 2021, 14:30
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Подросток из Пермского края, которого подозревают в жестокой расправе над отцом, матерью и сестрой, был отзывчивым, добрым и хорошо общался с одноклассниками. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что три месяца назад мальчик сменил класс, так как его не устраивал уровень преподавания математики. Школьник мечтал поступить в политех или горно-нефтяной колледж, поэтому усердно занимался этим предметом, а также физикой.

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Подросток всегда был спокойным, внимательным и сосредоточенным. Преподаватели в школе не замечали за ним интереса к насилию и оружию, в конфликтах он также не участвовал. Семья у мальчика была благополучная, а мать серьёзно занималась воспитанием детей.

Как сообщил источник, в день трагедии младшая сестра школьника должна была прийти на дополнительные занятия. Когда девочка стала опаздывать, преподаватель попыталась ей позвонить, однако телефон был отключён, как и мобильный её брата. Однако подросток был в одном из мессенджеров в час ночи — уже после того, как стало известно об убийстве.

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Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. Теперь именно его подозревают в преступлении. Сейчас школьника разыскивают правоохранители.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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