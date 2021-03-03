Тройное убийство в Пермском крае мог совершить подросток, которого ранее считали погибшим
Не исключено, что он вооружён.
Фото © Pixabay
Житель Пермского края Алексей Г., которого подозревали в жестокой расправе над собственной семьёй, оказался мёртв. Как стало известно Лайфу, его перепутали с сыном при осмотре тел на месте происшествия. Из-за рубленных ран на теле погибшего его неверно опознали. Теперь картина тройного убийства полностью перевёрнута, а правоохранители ищут 17-летнего сына убитых супругов.
По словам приятелей молодого человека, последнее время у него болела голова. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По данным нашего собеседника, все трое — мужчина, женщина и девочка — были зарублены топором.
По не подтверждённой официально информации, молодой человек может быть вооружён. На месте трагедии был найден открытый сейф, в нём могло быть оружие. Не исключено, что ружьё парень прихватил с собой.
Тиран дома, тихоня на улице. Лайф узнал, что предшествовало расправе жителя Перми над женой и тестем
По предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта, по факту расправы следователи возбудили уголовное дело.
Лента новостей
Депутат ГД Нилов предложил вернуть высшую меру для педофилов после освобождения скопинского маньяка
сегодня в 12:46
Старший товарищ, балагур и весельчак: коллеги рассказали о комментаторе Розанове
сегодня в 12:32
Гул сирен: в российских городах прошла масштабная проверка системы оповещения — видео
сегодня в 12:19
Выбор редакции
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве женщины и двух её детей
"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео
Два человека погибли и 10 пострадали в лобовом столкновении автобусов на Камчатке — видео
Депутат ГД Нилов предложил вернуть высшую меру для педофилов после освобождения скопинского маньяка
Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий
Комментариев: 0