Тройное убийство в Пермском крае мог совершить подросток, которого ранее считали погибшим

Житель Пермского края Алексей Г., которого подозревали в жестокой расправе над собственной семьёй, оказался мёртв. Как стало известно Лайфу, его перепутали с сыном при осмотре тел на месте происшествия. Из-за рубленных ран на теле погибшего его неверно опознали. Теперь картина тройного убийства полностью перевёрнута, а правоохранители ищут 17-летнего сына убитых супругов.

По словам приятелей молодого человека, последнее время у него болела голова. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По данным нашего собеседника, все трое — мужчина, женщина и девочка — были зарублены топором.

По не подтверждённой официально информации, молодой человек может быть вооружён. На месте трагедии был найден открытый сейф, в нём могло быть оружие. Не исключено, что ружьё парень прихватил с собой.

По предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта, по факту расправы следователи возбудили уголовное дело.

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