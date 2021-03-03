Депутат ГД Нилов предложил вернуть высшую меру для педофилов после освобождения скопинского маньяка

В беседе с Лайфом депутат сравнил Виктора Мохова со зверем и напомнил, что в других странах он едва бы вышел на свободу.

Замглавы Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает необходимым вернуть высшую меру наказания для педофилов. Предложение прозвучало на фоне освобождения скопинского маньяка Виктора Мохова, который сегодня вышел на свободу спустя 17 лет заключения.

По мнению парламентария, наказание, понесённое Моховым, ничтожно мало, особенно в сравнении с более жёсткой судебной системой в других странах. Он напомнил, что в тех же США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит приговор в 170 лет тюрьмы за ненасильственные преступления. Мохова бы судили ещё строже, уверен депутат.

"Его деяния в отношении несовершеннолетних ужасны, и 17 лет — это не тот срок, который должны получать такие люди. Я считаю, что мы должны вернуть высшую меру для таких педофилов-маньяков. Для зверей, а не людей", — заявил Лайфу Олег Нилов.

Депутат опасается, что на свободе Мохов снова возьмётся за старое. Чтобы этого не произошло, он предлагает ужесточить контроль за отсидевшим преступником. Собеседник Лайфа уверен, что скопинский маньяк не должен вернуться к нормальной обычной жизни.

"Он не должен селиться рядом с детьми. Вот населённый пункт, где есть дети, то всё — стоп. Ищи какие-то заброшенные деревни, поселяйся как медведь в таких местах, но под строгим контролем, с ошейником, лучше с клеймом и с обязательным оповещением людей, кто ты и что ты совершил", — добавил он.