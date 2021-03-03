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Оксана Пушкина предложила отслеживать перемещения скопинского маньяка с помощью GPS-трекера

По словам собеседницы Лайфа, преступники активно используют информационные технологии для безнаказанного насилия над детьми, а вот надзорные органы от них безнадёжно отстают.

3 марта 2021, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внедрить в России систему постоянного наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров. Актуальность этой проблемы возрастает на фоне освобождения скопинского маньяка Виктора Мохова, который сегодня вышел на свободу спустя 17 лет заключения.

Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения, а колония ушла в "глухую оборону"

Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения, а колония ушла в "глухую оборону"

Как рассказала парламентарий в беседе с Лайфом, такая система в режиме реального времени сможет сообщать о передвижениях лиц, склонных к насилию над детьми. Инициатива получила широкую экспертную поддержку, а все необходимые рекомендации уже были разосланы в профильные ведомства.

"Педофилы и маньяки активно используют информационные технологии для безнаказанного насилия над детьми. А вот надзорные органы от них безнадёжно отстают", — заявила Лайфу Оксана Пушкина.

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

По словам депутата, не меньшей поддержкой пользуется и предложение по созданию открытого реестра педофилов, однако сам по себе он не решит существующую проблему. Она отметила, что здесь необходим комплексный подход для выявления и контроля, в том числе усовершенствованная законодательная база.

"К примеру, более действенной мерой может стать отмена срока давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей", — пояснила собеседница Лайфа.

Скопинскому маньяку после освобождения на шесть лет запретят гулять по ночам

Скопинскому маньяку после освобождения на шесть лет запретят гулять по ночам

Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Позже стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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