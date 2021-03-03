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Мишустину в день рождения подарили жвачку из смолы

Премьеру рассказали об особенностях работы предприятия, на котором её производят.

3 марта 2021, 11:57
<p>Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL</p>

Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которому сегодня исполнилось 55 лет, посетил завод "Нарине" по производству бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. Об этом пишет РИА "Новости".

Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал главе кабмина об особенностях работы предприятия, которое существует уже более 20 лет и производит безалкогольные растительные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически активные пищевые добавки. Также на заводе изготавливаются товары из крови и пантов марала. При этом в целом там изготавливают свыше 300 наименований, а производственные мощности в настоящий момент составляют около 14 тонн продукции в год.

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Сначала премьер осмотрел цех по отработке мумиё. Булудян продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически активную добавку к пище из мумиё, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.

В других цехах завода премьер понаблюдал, как происходит разлив настоек и бальзамов, в частности "Горно-Алтайского бальзама". Отмечается, что этот продукт производят по оригинальному рецепту, а в его состав входит 22 вида трав. Кроме того, именно этот бальзам считается гордостью предприятия.

Кроме прочего, Мишустину продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать в качестве жевательной резинки. Она способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер такой смолы премьер забрал в качестве сувенира.

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А ранее Михаила Мишустина накормили супом из сайры и гречневой кашей в одной из барнаульских школ. По признанию премьера, в детстве это были его самые любимые блюда.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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