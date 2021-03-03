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Передача Михалкова "Бесогон" вернётся в телеэфир

Зрители смогут посмотреть на канале "Россия 24" выпуски, ранее размещённые в YouTube.

3 марта 2021, 11:40
<p>Никита Михалков. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Никита Михалков. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Передача "Бесогон" российского режиссёра Никиты Михалкова вернётся в эфир телеканала "Россия 24" 6 марта. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе продюсера и в ВГТРК.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "Бесогон ТВ" возвращается на "Россию 24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших "Бесогонов" на YouTube, смогут посмотреть их на "России 24", — приводит слова Михалкова пресс-служба.

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При этом режиссёр подчеркнул, что его возвращение на канал "никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями".

"Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта. В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова", — сказал главный редактор вещателя Евгений Бекасов.

Телепередача выходила на телеканале "Россия 24" до мая 2020 года, затем один из выпусков был снят с эфира, после чего "Бесогон" транслировался только на официальном интернет-ресурсе программы.

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А ранее Никита Михалков раскрыл гонорары "недовольных жизнью" актёров. В своей передаче режиссёр задался вопросом, так ли в действительности страдают артисты.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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