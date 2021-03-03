Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму

Сейчас девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

3 марта 2021, 11:32
<p>Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1544886/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Нижегородской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области 20-летняя местная жительница провалилась в двухметровую яму с кипятком, которая появилась в результате провала в грунте. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что пострадавшая сейчас находится в больнице, медики оценивают её состояние как тяжёлое. Девушка обожгла 70% поверхности тела.

Новый "ледниковый период": в Коми подъезд дома оброс сосульками с человеческий рост — видео

Новый "ледниковый период": в Коми подъезд дома оброс сосульками с человеческий рост — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке. В ночь на 20 января 2020 года в гостинице прорвало трубу с горячей водой. Пять постояльцев погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео внутри отеля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

adult

"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео

вчера в 13:49

"Если любишь — простишь": Последние записи в соцсети невесты из Новосибирска, застреленной женихом

сегодня в 10:55

Руководство иркутской ИК-6 и СИЗО-1 задержали по делу о пытках над заключёнными

сегодня в 10:56

Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом

сегодня в 11:30

"Чётко, без сбоев": Путин оценил работу полицейских в 2020 году

сегодня в 11:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1