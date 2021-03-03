Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму
Сейчас девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.
В Дзержинске Нижегородской области 20-летняя местная жительница провалилась в двухметровую яму с кипятком, которая появилась в результате провала в грунте. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что пострадавшая сейчас находится в больнице, медики оценивают её состояние как тяжёлое. Девушка обожгла 70% поверхности тела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке. В ночь на 20 января 2020 года в гостинице прорвало трубу с горячей водой. Пять постояльцев погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео внутри отеля.
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