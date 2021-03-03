Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Петербурге в память о погибших в борьбе с ковидом медиках установили "Печального ангела" — видео

Памятник появился на день раньше заявленного срока.

3 марта 2021, 11:16

В Петербурге появилась скульптура "Печальный ангел" в память о погибших в борьбе с ковидом медиках. Видеозапись с места события в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки установили скульптуру "Печальный ангел" в память о медиках, погибших в борьбе с коронавирусом. Памятник является отлитой в бронзе работой петербургского художника Романа Шустова, который умер от CoViD-19 в мае прошлого года.

Произведение искусства установили у ПСПбГМУ имени Павлова, в церемонии открытия участвовали вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Кремле не стали комментировать решение Собянина оставить Лубянку без памятника

В Кремле не стали комментировать решение Собянина оставить Лубянку без памятника

"Я благодарен, что меня пригласили на открытие этой скульптуры. Эта скульптура ангела будет посещаема жителями города. Это память о тех врачах, медсёстрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Вечная им память", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" главу города.

Отмечается, что памятник установили на день раньше, чем планировалось.

Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому

Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому

Ранее Лайф рассказывал, что медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом. Субсидии будут направлены не только непосредственно врачам, но и иным специалистам, которые оказывали помощь в диагностике и лечении коронавируса, а также контактировали с пациентами с подтверждённым диагнозом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Коммуналки в Петербурге начнут расселять по новым правилам. Адвокат раскрыла нюансы

вчера в 18:22

В Кремле не стали комментировать решение Собянина оставить Лубянку без памятника

1 марта, 09:47

"Чётко, без сбоев": Путин оценил работу полицейских в 2020 году

сегодня в 11:22

Жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму

сегодня в 11:32

Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом

сегодня в 11:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1