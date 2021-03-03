В Петербурге в память о погибших в борьбе с ковидом медиках установили "Печального ангела" — видео
Памятник появился на день раньше заявленного срока.
В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки установили скульптуру "Печальный ангел" в память о медиках, погибших в борьбе с коронавирусом. Памятник является отлитой в бронзе работой петербургского художника Романа Шустова, который умер от CoViD-19 в мае прошлого года.
Произведение искусства установили у ПСПбГМУ имени Павлова, в церемонии открытия участвовали вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Я благодарен, что меня пригласили на открытие этой скульптуры. Эта скульптура ангела будет посещаема жителями города. Это память о тех врачах, медсёстрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Вечная им память", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" главу города.
Отмечается, что памятник установили на день раньше, чем планировалось.
Ранее Лайф рассказывал, что медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом. Субсидии будут направлены не только непосредственно врачам, но и иным специалистам, которые оказывали помощь в диагностике и лечении коронавируса, а также контактировали с пациентами с подтверждённым диагнозом.
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