"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому

38-летняя Алиса Казьмина — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — изрядно испугала поклонников своим внезапным отсутствием в соцсетях. Позже её мама рассказала, что дочь всё это время — восемь дней — провела в реанимации, четыре из которых она пролежала в коме. Сперва подписчики Алисы решили, что дело в аутоиммунном некрозе, который разъедает лицо кумира, но всё оказалось иначе.

Фото © "Стархит"

Алиса рассказала "Стархиту", что у неё обнаружили острый панкреатит и врачам пришлось сделать операцию. Сейчас женщине уже лучше, необходимости в искусственной коме больше нет, но экс-супруга Аршавина всё ещё находится в больнице под пристальным надзором специалистов.

Сил нет, умираю. Если прибавить к этому всё, что происходило ранее, ситуацию с носом… Алиса Казьмина

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Поклонники в комментариях постоянно желают жене футболиста выздоровления, ведь в последнее время организм очень подводит Алису. Аутоиммунный некроз, который затронул нос, челюсть, скулы и даже лоб, развился у женщины стремительно. Но своевременное хирургическое вмешательство помогло остановить прогрессирование болезни и предотвратить сепсис. После двух операций некроз перешёл в стадию ремиссии.

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Во время тяжёлых испытаний Алису поддерживают мама и трое детей, а также первый муж. Андрей Аршавин никак не пытался связаться ни с бывшей женой, ни с 4-летней дочерью Есенией. Зато он в судебном порядке пытается выселить их из особняка под Санкт-Петербургом, который по документам принадлежит матери футболиста.

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