"Мне очень неприятно": Актриса Диана Пожарская ответила на слухи о беременности от Ивана Янковского
И опубликовала в "Инстаграме" весьма нежные фото с актёром.
Фото © Instagram / dianapozharskaya
Актриса Диана Пожарская, известная по роли в сериале "Отель Элеон", прокомментировала слухи о беременности от звезды фильма "Текст" Ивана Янковского.
"Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком", — заявила артистка в интервью Spletnik.
При этом Пожарская опубликовала в "Инстаграме" две совместные фотографии с Янковским. На одной из них девушка нежно прижимается к его плечу.
Актриса написала, что на вопросы ни она, ни Иван отвечать не будут, и попросила уважать личное пространство.
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