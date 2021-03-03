Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Мне очень неприятно": Актриса Диана Пожарская ответила на слухи о беременности от Ивана Янковского

И опубликовала в "Инстаграме" весьма нежные фото с актёром.

3 марта 2021, 03:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL7PzLdhd99/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dianapozharskaya</a></p>

Фото © Instagram / dianapozharskaya

Актриса Диана Пожарская, известная по роли в сериале "Отель Элеон", прокомментировала слухи о беременности от звезды фильма "Текст" Ивана Янковского.

Звезда нашумевшего фильма "Текст" Иван Янковский впервые станет отцом

Звезда нашумевшего фильма "Текст" Иван Янковский впервые станет отцом

"Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком", — заявила артистка в интервью Spletnik.

При этом Пожарская опубликовала в "Инстаграме" две совместные фотографии с Янковским. На одной из них девушка нежно прижимается к его плечу.

Актриса написала, что на вопросы ни она, ни Иван отвечать не будут, и попросила уважать личное пространство.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звезда нашумевшего фильма "Текст" Иван Янковский впервые станет отцом

27 февраля, 14:13

"Одного таланта недостаточно": Татьяна Васильева призналась, что главные роли получала через постель

вчера в 10:08

"Скоро ветром сносить будет": Тарасов напугал фанатов истощённым видом

вчера в 16:16

Экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма

сегодня в 03:57

"Русские выживут где угодно!" Британцев впечатлил заброшенный и покрытый снегом посёлок-призрак под Воркутой

сегодня в 03:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1