"Русские выживут где угодно!" Британцев впечатлил заброшенный и покрытый снегом посёлок-призрак под Воркутой

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о заброшенном посёлке-призраке Цементнозаводский под Воркутой, где зимой температуры достигают минус 50 градусов, а снег покрывает остовы пустых домов. Апокалиптический пейзаж впечатлил зарубежных комментаторов.

Посёлок окончательно пришёл в упадок около 2013 года. Таблоид показал фотографии квартир, в которых сохранились остатки мебели, укутанные инеем, подъезды и лестницы, на которых выросли наросты из сосулек, парк брошенных грузовиков.

Я замёрз, просто глядя на это! Chuyistheshiz

Простите... Глобальное потепление просто прошло мимо? Victoriously

Русские жизнеспособны и выживут практически где угодно. L0wEn

Многих комментаторов заинтересовало, почему же именно там решили построить город и отчего потом бросили в нём мебель, технику и многое другое.

Некоторые в шутку предложили отправить в Воркуту Грету Тунберг, которая слишком озабочена вопросами глобального потепления.

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