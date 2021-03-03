"Русские выживут где угодно!" Британцев впечатлил заброшенный и покрытый снегом посёлок-призрак под Воркутой
Некоторые в шутку предложили отправить туда Грету Тунберг, которая слишком волнуется о глобальном потеплении.
Британское издание Daily Mail опубликовало статью о заброшенном посёлке-призраке Цементнозаводский под Воркутой, где зимой температуры достигают минус 50 градусов, а снег покрывает остовы пустых домов. Апокалиптический пейзаж впечатлил зарубежных комментаторов.
Посёлок окончательно пришёл в упадок около 2013 года. Таблоид показал фотографии квартир, в которых сохранились остатки мебели, укутанные инеем, подъезды и лестницы, на которых выросли наросты из сосулек, парк брошенных грузовиков.
Я замёрз, просто глядя на это!
Простите... Глобальное потепление просто прошло мимо?
Русские жизнеспособны и выживут практически где угодно.
Многих комментаторов заинтересовало, почему же именно там решили построить город и отчего потом бросили в нём мебель, технику и многое другое.
Некоторые в шутку предложили отправить в Воркуту Грету Тунберг, которая слишком озабочена вопросами глобального потепления.
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