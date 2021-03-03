Генерал СБУ: Действия властей Украины после Майдана нарушают конституцию
В частности, речь идёт о незаконном постановлении Рады касательно самоустранения Виктора Януковича.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший глава следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что действия украинских властей после Майдана нарушают конституцию страны.
Он согласился с экс-депутатом Верховной рады Александром Долженковым, который в эфире телеканала "Наш" назвал незаконным отстранение от управления страной президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.
"Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с конституцией — нет", — сказал Александр Долженков.
Семь лет назад Верховная рада утвердила постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Однако в конституции не предусмотрено такого основания, подчеркнул бывший депутат.
"Все постановления и решения, которые были приняты в тот период, были приняты вне конституции, вне законов Украины", — добавил Василий Вовк.
Напомним, что на Украине в феврале 2014 года произошла кровопролитная смена власти. Янукович покинул страну и теперь проживает в России. Недавно он назвал виновников бед Донбасса и заявил, что Майдан спустя семь лет продолжает разделять Украину.
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