Генерал СБУ: Действия властей Украины после Майдана нарушают конституцию

Бывший глава следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что действия украинских властей после Майдана нарушают конституцию страны.

Он согласился с экс-депутатом Верховной рады Александром Долженковым, который в эфире телеканала "Наш" назвал незаконным отстранение от управления страной президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

"Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с конституцией — нет", — сказал Александр Долженков.

Семь лет назад Верховная рада утвердила постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Однако в конституции не предусмотрено такого основания, подчеркнул бывший депутат.

"Все постановления и решения, которые были приняты в тот период, были приняты вне конституции, вне законов Украины", — добавил Василий Вовк.

Напомним, что на Украине в феврале 2014 года произошла кровопролитная смена власти. Янукович покинул страну и теперь проживает в России. Недавно он назвал виновников бед Донбасса и заявил, что Майдан спустя семь лет продолжает разделять Украину.

Ранее Лайф писал о том, что на Украине учительница залезла на парту в сапогах, чтобы рассказать про Майдан.

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