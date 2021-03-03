США объявили о прекращении экспорта оружия в Россию. В ФСВТС напомнили, когда это было в последний раз

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила, что санкции США относительно запрета экспорта вооружений "вызывают недоумение", поскольку никаких поставок из Штатов не производится и не планируется.

"Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", — приводит РБК сообщение пресс-службы ФСВТС.

Санкции не несут серьёзной угрозы для военной промышленности России, поскольку она практически не зависит от поставок из США, отметил эксперт РСМД Андрей Фролов. Однако некоторые риски возможны для гражданской авиации, в том числе для тех самолётов, которые производятся в РФ, или для западных лайнеров в российской эксплуатации.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что ограничения не помешают Вашингтону реализовывать крупные контракты, даже если это потребует участия России. Эксперт привёл в пример ситуацию, когда Рособоронэкспорт должен был поставить в Афганистан российские вертолёты при финансировании Пентагона. Соединённые Штаты на время вывели ведомство из-под санкций, а затем вернули в чёрный список.

Создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров оценил влияние санкций на коммерческое сотрудничество в космической сфере. Он напомнил, что для военных запусков США пользуются ракетными двигателями российского производства РД-180, на разработку своих им потребуется ещё как минимум год.

Кроме того, Пентагон закупает в России двигатели для грузовых запусков на МКС РД-181. Эти контракты, по мнению эксперта, имеют меньшее стратегическое значение. Потери "Роскосмоса" от прекращения сотрудничества Егоров оценил в 50 миллионов долларов в год.

Напомним, 2 марта США вслед за ЕС ввели санкции против России из-за Навального. В список ограничений вошли семь человек и 14 организаций.

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