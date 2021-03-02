Госдеп США запретил американским организациям выдавать России кредиты

Вашингтон в связи с санкциями из-за Алексея Навального вводят запрет на предоставление России кредитов, в том числе Экспортно-импортным банком США. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Запрет коснётся любого рода помощи, включая предоставление кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи, а также финансирование любых военных программ с участием России; которую могут предоставить ведомства, находящиеся в ведении Правительства США.

Ограничения вступят в силу через 15 дней, поскольку за это время необходимо уведомить конгресс о введении данного запрета. В Госдепартаменте мотивировали принятие такого решения тем, что Россия якобы использует химическое оружие против собственных граждан. Снять санкции будет возможно только через год и при выполнении определённых условий со стороны Москвы.

Напомним, что американское правительство ранее опубликовало список российских официальных лиц, которые попадают под санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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