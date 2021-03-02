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В США заявили, что не будут добиваться "перезагрузки" отношений с Россией

При этом в Белом доме не видят и поводов для их эскалации.

2 марта 2021, 14:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вашингтон не намерен добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, действия Белого дома в отношении России при Джо Байдене будут другими, нежели при предшествующей администрации.

"Наша цель иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединённые Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации", — цитирует РИА "Новости" его слова.

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Он подчеркнул, что действия США и её партнёров "должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона пока не приходится.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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