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Ивану Сафронову продлили арест до 7 мая

Вину в передаче секретных сведений за границу он не признаёт.

2 марта 2021, 14:24

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 мая арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена на два месяца, то есть до 7 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал, как помогал предполагаемому вербовщику с бизнес-идеей

Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал, как помогал предполагаемому вербовщику с бизнес-идеей

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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