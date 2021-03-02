Пьянство на работе и дефицит лекарств: вдова умершего пациента ковидной больницы в Крыму обвинила врачей в смерти мужа

В Симферополе женщина обвинила врачей в смерти мужа. Видео © Life

Жительница Симферополя Оксана Садыкова обвинила врачей городской больницы № 7 в халатности, которая привела к смерти её мужа Геннадия. Позднее она рассказала в соцсетях о том, как лечили её мужа. Лайфу стали известны подробности этой трагедии, а также информация о других смертях в этом учреждении.

1 января 2021 года мужчину доставили в больницу с диагнозом "коронавирус". Вскоре выяснилась одна деталь: к 3–4 января закончились необходимые лекарства. По словам женщины, родственники пациентов были вынуждены самостоятельно находить нужные медикаменты.

"Лекарств особо по аптекам не было. Их нужно было находить через перекупщиков. Есть на проходной тетрадка большая. Записываются лекарства, количество, время, какой этаж реанимации. И когда я стояла, они записывали. Там вот столбик такой, графа, где лекарства. Я увидела, что далеко не первая, кто несёт это же лекарство. Появляется врач, которая вхожа в эту зону, она попросила не говорить её фамилию. Её слова были: "Ничего у нас там нету". И ещё она говорила, что если кто-то об этом узнает, то "нас уволят и Москва нас расстреляет". Дошло лекарство или нет, мы не знаем", — рассказала Оксана Садыкова.

Её мужу со временем становилось хуже. Садыковой позвонил коллега Геннадия и дал телефон старшей медсестры. Оксана во время разговора поняла, что медик была не просто пьяна, а вообще "не осознавала, где находится", хотя была на работе. 9 января к Геннадию с часу ночи никто не заходил вплоть до восьми утра. При этом врачи в документах указали, что за этот период времени осуществлялось два обхода — с 5 до 7 и с 9 до 10 утра.

Мужчина скончался 20 января. Вскоре после того, как женщина опубликовала видео о своей трагедии, вскрылись ещё факты о смертях других пациентов этой больницы в упомянутый промежуток времени.

В частности, дочь ещё одного пациента медучреждения рассказала о своём отце, который попал в реанимацию 7-й больницы. По документам у него упала сатурация, его подключили к ИВЛ. И мужчина скончался от остановки сердца. Документы частично были оформлены с ошибками: к ним приложили данные КТ другого пациента, не везде были проставлены необходимые подписи. Также не готовы результаты гистологического заключения, хотя прошёл уже месяц. И до сих пор в документах не указана причина смерти отца Людмилы. Выяснением обстоятельств смертей в медучреждении занимаются следователи.

А ранее пациентка одной из ульяновских больниц обвинила врачей в гибели соседки по палате от удушья.

Авторы