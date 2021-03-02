Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok
Один из роликов с такой агитацией в соцсети собрал ранее более 432 тысяч просмотров.
Фото © Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту распространения в соцсетях информации на тему детского суицида. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. Председатель СКР поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку", — отметила она.
Следователи должны оперативно установить авторов роликов и привлечь их к ответственности. В СК добавили, что необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств.
В социальной сети TikTok 24 февраля начали появляться ролики с призывами к суициду. Одно из видео с агитацией совершить массовое самоубийство 3 марта собрало более 432 тысяч просмотров. На ролики уже обратил внимание Роскомнадзор. Подобные видео начали блокироваться администрацией соцсети.
Ранее психолог объяснил, что в поведении ребёнка должно вызвать беспокойство родителей и какие действия нужно предпринять, чтобы не допустить трагедии.
Выбор редакции
СКР разыскивает пять человек по делу о нападении на псковских десантников в Чечне
"Гордость за победы и ратные подвиги": Шойгу, Колокольцев и Бастрыкин поздравили россиян с Днём защитника Отечества
В Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках
МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом
На юге Москвы автобус выехал на тротуар — видео
Комментариев: 0