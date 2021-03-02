Вассерман: Горбачёв достоин жалости

Он уверен, что последний руководитель Советского Союза пытался улучшить положение в стране, но сделал лишь хуже.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв 2 марта празднует своё 90-летие. С юбилеем его поздравили видные деятели, в том числе российский лидер Владимир Путин. Но некоторые политики и журналисты в эту дату вспомнили об ошибках и провалах последнего руководителя Советского Союза.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров уверен, что Горбачёв нарушил конституцию, что в дальнейшем привело к социальной и экономической катастрофе, человеческим жертвам и территориальным потерям. Он отметил, что поздравления сегодня звучат с точки зрения этикета, но это лишь формальность, которая не отменяет его виновности.

"Это преступник. Понятно, что судебная процедура ещё не прошла. Но преступник должен отвечать за свои действия — и его решения должны быть отменены", — заявил политик в интервью URA.ru.

Член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко согласился с позицией Фёдорова. По его словам, в политике Горбачёва не было позитивных результатов, кроме возможности для богатых обогатиться ещё больше. В итоге была утрачена часть территорий, НАТО подошло вплотную к Ленинграду после потери Прибалтики, страна оказалась разрушена.

Политик добавил, что свободу советские люди получили бы и без первого президента СССР. Он подчеркнул, что возможность "читать Солженицына и Шаламова" не стоила развала страны, и неясно, "это глупость или предательство".

Журналист Владимир Соловьёв отметил, что у него сложные отношения с Горбачёвым. Бывший лидер Советского Союза развалил страну, хотя на то были и другие причины. Телеведущий добавил, что как политический деятель он не оправдал возложенных надежд, но пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман уверен, что действия Горбачёва добавили проблем к уже существующим, но виновен не он один.

"Горбачёв достоин жалости. Он пытался улучшить положение страны и вывести из кризиса. Но поскольку он не понимал природы проблем, то действовал по принципу "не знаю, что делать, делаю что-нибудь". Но это редко даёт эффективные результаты", — заключил публицист.