В ДТП с участием грузовика в Калифорнии погибло 15 человек
Причины происшествия уточняются.
Как минимум 15 человек стали жертвами страшного ДТП с участием грузовой фуры, которое произошло в округе Империал на юге штата Калифорния. По данным газеты The New York Times, ещё восемь пассажиров пострадали.
More than a dozen people were killed in a crash near the U.S.-Mexico Border in California's Imperial County Tuesday morning, according to El Centro California Highway Patrol. https://t.co/2u6UKhHShk pic.twitter.com/xeSjRlfMhY— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) March 2, 2021
Автомобиль, в котором находилось 27 пассажиров, столкнулся с перевозившим гравий грузовиком. 14 человек погибли на месте, ещё один умер в больнице. За жизнь восьми пострадавших борются врачи. Причины страшной аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что сын американского миллиардера погиб в результате страшного ДТП в городе Гринвиче, штат Коннектикут.
Выбор редакции
В Петербурге несколько человек пострадало в ДТП с полицейским автомобилем — видео
Опубликован список россиян, попавших под санкции США из-за Навального
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве женщины и двух её детей
Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok
Вассерман: Горбачёв достоин жалости
Комментариев: 0