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Категорий: 18

В ДТП с участием грузовика в Калифорнии погибло 15 человек

Причины происшествия уточняются.

2 марта 2021, 18:43

Как минимум 15 человек стали жертвами страшного ДТП с участием грузовой фуры, которое произошло в округе Империал на юге штата Калифорния. По данным газеты The New York Times, ещё восемь пассажиров пострадали.

Автомобиль, в котором находилось 27 пассажиров, столкнулся с перевозившим гравий грузовиком. 14 человек погибли на месте, ещё один умер в больнице. За жизнь восьми пострадавших борются врачи. Причины страшной аварии уточняются.

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Ранее сообщалось, что сын американского миллиардера погиб в результате страшного ДТП в городе Гринвиче, штат Коннектикут.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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