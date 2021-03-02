В ДТП с участием грузовика в Калифорнии погибло 15 человек

Как минимум 15 человек стали жертвами страшного ДТП с участием грузовой фуры, которое произошло в округе Империал на юге штата Калифорния. По данным газеты The New York Times, ещё восемь пассажиров пострадали.

More than a dozen people were killed in a crash near the U.S.-Mexico Border in California's Imperial County Tuesday morning, according to El Centro California Highway Patrol. https://t.co/2u6UKhHShk pic.twitter.com/xeSjRlfMhY — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) March 2, 2021

Автомобиль, в котором находилось 27 пассажиров, столкнулся с перевозившим гравий грузовиком. 14 человек погибли на месте, ещё один умер в больнице. За жизнь восьми пострадавших борются врачи. Причины страшной аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что сын американского миллиардера погиб в результате страшного ДТП в городе Гринвиче, штат Коннектикут.

Авторы