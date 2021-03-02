Астроном предупредил о приближении к Земле астероида-гиганта

4 марта астероид Веста диаметром свыше 500 километров приблизится к Земле на максимальное расстояние. Астроном Павел Скрипниченко в беседе с URA.ru рассказал, представляет ли небесное тело угрозу для нашей планеты.

"Веста — астероид главного пояса астероидов, большая часть астероидов в этой части Солнечной системы обитает именно там. Как правило, орбиты этих тел устойчивы на очень больших интервалах времени. Для того чтобы объект стал опасным для столкновения, он должен иметь определённые элементы орбиты, позволяющие сближаться с Землёй или другими планетами", — рассказал Скрипниченко.

Он объяснил, что подобные сближения Весты с Землёй бывают раз в три-четыре года. Поэтому не стоит беспокоиться за судьбу планеты. Для любителей понаблюдать за небом необходимо отметить, что Весту можно будет увидеть в созвездии Льва без каких-либо спецсредств. Но если возникнет желание более детально рассмотреть астероид, то лучше тогда воспользоваться биноклем с десятикратным увеличением.

Напомним, что астролог ранее рассказывал Лайфу о последствиях приближения астероидов к Земле.

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