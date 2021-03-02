Не "суперсекретная электроника", а хлам: Рогозин рассказал о похищенных с Байконура деталях

Детали, украденные с площадки № 110 космодрома Байконур, являются собственностью Казахстана и представляют собой не "суперсекретную электронику", а шкафы с нефункционирующим с конца 80-х годов оборудованием. Об этом сообщил в "Фейсбуке" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, охрана этого аварийного объекта следила главным образом за безопасностью случайных посетителей и туристов, пытающихся туда проникнуть. Рогозин добавил, что сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации того, что не унесли неизвестные воры.

Напомним, что во вторник на космодроме Байконур проводились оперативно-разыскные мероприятия из-за кражи деталей, которые неизвестные вынесли с территории комплекса. Злоумышленники взломали входную дверь сооружения № 3 на площадке № 110 космодрома и вынесли радиодетали, содержащие в себе драгоценные и редкоземельные металлы. Несмотря на многообещающее описание похищенного, стоимость ущерба оценили всего в пять тысяч рублей.

Позже в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры пояснили, что площадка, с которой была произведена кража, находилась на консервации. Хранившиеся на ней системы и агрегаты были разукомплектованы, а их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад.

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