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Не "суперсекретная электроника", а хлам: Рогозин рассказал о похищенных с Байконура деталях

Добыча неизвестных преступников оказалась собственностью Казахстана.

2 марта 2021, 16:21
<p>Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. </p><p>Фото © Агентство "Москва" / Кардашов Антон</p>

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Фото © Агентство "Москва" / Кардашов Антон

Детали, украденные с площадки № 110 космодрома Байконур, являются собственностью Казахстана и представляют собой не "суперсекретную электронику", а шкафы с нефункционирующим с конца 80-х годов оборудованием. Об этом сообщил в "Фейсбуке" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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По его словам, охрана этого аварийного объекта следила главным образом за безопасностью случайных посетителей и туристов, пытающихся туда проникнуть. Рогозин добавил, что сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации того, что не унесли неизвестные воры.

Напомним, что во вторник на космодроме Байконур проводились оперативно-разыскные мероприятия из-за кражи деталей, которые неизвестные вынесли с территории комплекса. Злоумышленники взломали входную дверь сооружения № 3 на площадке № 110 космодрома и вынесли радиодетали, содержащие в себе драгоценные и редкоземельные металлы. Несмотря на многообещающее описание похищенного, стоимость ущерба оценили всего в пять тысяч рублей.

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Позже в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры пояснили, что площадка, с которой была произведена кража, находилась на консервации. Хранившиеся на ней системы и агрегаты были разукомплектованы, а их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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