"Скоро ветром сносить будет": Тарасов напугал фанатов истощённым видом

Подписчики Анастасии Костенко в "Инстаграме" сильно обеспокоились состоянием здоровья её мужа — 33-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. На панику фанатов четы обратил внимание портал "Дни.ру".

Фолловеров напугала совместная фотография звёздной пары, на которой экс-супруг Ольги Бузовой позирует в джинсах скинни, которые ещё больше подчёркивают сильную худобу футболиста. Подписчики забеспокоились из-за истощённого вида спортсмена и начали оставлять под снимком комментарии — "Что с Димоном?!", "Его скоро ветром сносить будет", "Какой худой!"

Дмитрий Алексеевич Тарасов — известный российский футболист, центральный полузащитник ФК "Локомотив", мастер спорта. Ранее играл в составе ФК "Спартак", "Томь", "Москва", а также в составе сборной команды России. Больше информации о Тарасове можно узнать на uznayvse.ru.

Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своём бывшем муже Дмитрии Тарасове. Она долго не могла простить предательство экс-супруга.

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