Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Скоро ветром сносить будет": Тарасов напугал фанатов истощённым видом

Он никак не прокомментировал эти сообщения.

2 марта 2021, 16:16
<p>Фото © Instagram / kostenko.94</p>

Фото © Instagram / kostenko.94

Подписчики Анастасии Костенко в "Инстаграме" сильно обеспокоились состоянием здоровья её мужа — 33-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. На панику фанатов четы обратил внимание портал "Дни.ру".

Фолловеров напугала совместная фотография звёздной пары, на которой экс-супруг Ольги Бузовой позирует в джинсах скинни, которые ещё больше подчёркивают сильную худобу футболиста. Подписчики забеспокоились из-за истощённого вида спортсмена и начали оставлять под снимком комментарии — "Что с Димоном?!", "Его скоро ветром сносить будет", "Какой худой!"

Киркоров, Тарасов и Джигурда: Стилисты объяснили, зачем звёздные мужчины вводят в моду седые волосы

Киркоров, Тарасов и Джигурда: Стилисты объяснили, зачем звёздные мужчины вводят в моду седые волосы

Дмитрий Алексеевич Тарасов — известный российский футболист, центральный полузащитник ФК "Локомотив", мастер спорта. Ранее играл в составе ФК "Спартак", "Томь", "Москва", а также в составе сборной команды России. Больше информации о Тарасове можно узнать на uznayvse.ru.

Бузова и Бородина могут стать ведущими нового мистического шоу на ТНТ

Бузова и Бородина могут стать ведущими нового мистического шоу на ТНТ

Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своём бывшем муже Дмитрии Тарасове. Она долго не могла простить предательство экс-супруга.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Киркоров, Тарасов и Джигурда: Стилисты объяснили, зачем звёздные мужчины вводят в моду седые волосы

26 февраля, 15:13

Жена Тарасова похвасталась фигурой в бикини, напугав фанатов своими ногами-соломинками

21 декабря, 13:06

"Опять начал гулять": Жена Павла Мамаева обвинила футболиста в очередной измене

сегодня в 14:50

Беременной Варваре Карауловой отказали в отмене ночного надзора

сегодня в 17:19

Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента

сегодня в 17:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1