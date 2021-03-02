Вдова основателя Playboy, которая выглядела его внучкой, повзрослела и стала ещё сексуальнее: 10 фото
В конце нулевых издатель Хью Хефнер пригласил студентку Кристал Харрис в свой особняк, когда в нём жило ещё несколько других моделей. Спустя 10 лет девушка стала единственной вдовой знаменитого медиамагната. Но теперь красотка нашла новую любовь, и, похоже, это надолго.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер за свою жизнь женился три раза. Последней избранницей медиамагната стала Кристал Харрис, которая взяла фамилию мужа. В конце 2010 года влюблённые обручились и уже в 2012-м сыграли свадьбу.
Кристал вместе со своим покойным мужем в 2010 году. Фото © Instagram / crystalhefner
В 2017-м Хью скончался в возрасте 91 года по "естественным причинам". Согласно брачному договору, Кристал не получила наследство. "На память" от мужа ей остался особняк за 5 млн долларов и все украшения, которые мужчина когда-либо дарил девушке.
Спустя три года после смерти супруга Кристал познакомилась с парнем, которого теперь называет "самым любимым человеком". Избранником красотки стал 32-летний инженер Натан Леви, который работает в космической отрасли. Как и девушка, он живёт в Лос-Анджелесе.
Фото © Instagram / nathanlevi.s
34-летняя Кристал поделилась с журналистами The Sun, что не искала партнёра специально. Однако, раз судьба ей подарила такого замечательного человека, она не собиралась отказываться от своего счастья ради того, чтобы быть примерной вдовой. Тем более девушка знает: Хефнер не против.
Хеф сказал мне, чтобы я знала, что он всегда будет любить меня, что я любовь всей его жизни. Но прекрасно осознавал нашу разницу в возрасте. Однажды он заявил, что прекрасно знает, что он не будет жить вечно, и сказал: "Ты пойдёшь дальше"
И Кристал отлично справляется с наставлением покойного мужа. Она держит себя в прекрасной форме, но и не забывает наслаждаться жизнью вместе с новым бойфрендом. Мало того, девушку до сих пор приглашают на съёмки, хоть она уже давно не модель плейбой.
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