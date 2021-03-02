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"Опять начал гулять": Жена Павла Мамаева обвинила футболиста в очередной измене

Алана Мамаева даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж.

2 марта 2021, 14:50

Фото © Instagram.com / alana_mamaeva

Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана пожаловалась на своей страничке в "Инстаграме" на измену мужа. Случилось это, по её словам, во время сборов "Ростова" в Испании.

"Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё", — написала Алана в сториз.

Фото © Instagram.com / alana_mamaeva

Фото © Instagram.com / alana_mamaeva

Жене футболиста об измене сообщил знакомый. Он даже дал ей контакты девушки, с которой якобы проводил время Павел.

"Спасибо за сборы, ФК "Ростов", написала Алана на фото любовницы мужа.

Фото © Instagram.com / alana_mamaeva

Фото © Instagram.com / alana_mamaeva

Ранее Алана прощала Павла за измены. Именно во время отдыха с девушками Мамаев вместе с Кокориным попали в громкую историю, за которой последовала тюрьма. Тогда жена футболиста потребовала сдать анализы, а потом только простила его.

Алана Мамаева: Я рада, что муж попал в тюрьму

Алана Мамаева: Я рада, что муж попал в тюрьму

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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