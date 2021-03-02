"Опять начал гулять": Жена Павла Мамаева обвинила футболиста в очередной измене

Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана пожаловалась на своей страничке в "Инстаграме" на измену мужа. Случилось это, по её словам, во время сборов "Ростова" в Испании.

"Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё", — написала Алана в сториз.

Жене футболиста об измене сообщил знакомый. Он даже дал ей контакты девушки, с которой якобы проводил время Павел.

"Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана на фото любовницы мужа.

Ранее Алана прощала Павла за измены. Именно во время отдыха с девушками Мамаев вместе с Кокориным попали в громкую историю, за которой последовала тюрьма. Тогда жена футболиста потребовала сдать анализы, а потом только простила его.

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