Новый "ледниковый период": в Коми подъезд дома оброс сосульками с человеческий рост — видео
Местные жители взывают к управляющим компаниям и городской администрации.
В Коми подъезд многоквартирного дома полностью покрылся снегом и льдом. Видео © LIFE
Жители многоквартирного дома на улице Западной, 47 в городе Печоре Республики Коми бьют тревогу. Этой зимой их подъезд полностью покрылся снегом и льдом. На кадрах из "ледяной пещеры" видны не только огромные сосульки с человеческий рост, но и наледь, покрывающая коридоры и лестницы от пола до потолка.
Жильцы "ледяного замка" взывают к администрации и управляющим компаниям. В соцсетях отмечают, что такие проблемы наблюдаются и в других домах. В схожей ситуации оказались жильцы дома 69 по Печорскому проспекту. В Сети нашлись те, кто рекомендует самостоятельно чистить подъезд от наледи, так как велики шансы однажды упасть и получить травму. Другие советуют составлять акты осмотра с представителем УК или ТСЖ и жаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.
А в Омске три этажа общежития на улице Бульварной залило кипятком. Очевидцы произошедшего поделились видео инцидента в соцсетях. На кадрах видно, что пол на несколько сантиметров покрыт водой, а весь коридор затянут паром.
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