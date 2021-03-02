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Категорий: 18

Новый "ледниковый период": в Коми подъезд дома оброс сосульками с человеческий рост — видео

Местные жители взывают к управляющим компаниям и городской администрации.

2 марта 2021, 16:08
В Коми подъезд многоквартирного дома полностью покрылся снегом и льдом. Видео © LIFE

Жители многоквартирного дома на улице Западной, 47 в городе Печоре Республики Коми бьют тревогу. Этой зимой их подъезд полностью покрылся снегом и льдом. На кадрах из "ледяной пещеры" видны не только огромные сосульки с человеческий рост, но и наледь, покрывающая коридоры и лестницы от пола до потолка.

  • Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
    Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
  • Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
    Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
  • Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
    Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
  • Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"
    Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"

Фото © "ВКонтаке" / "Типичная Печора"

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Жильцы "ледяного замка" взывают к администрации и управляющим компаниям. В соцсетях отмечают, что такие проблемы наблюдаются и в других домах. В схожей ситуации оказались жильцы дома 69 по Печорскому проспекту. В Сети нашлись те, кто рекомендует самостоятельно чистить подъезд от наледи, так как велики шансы однажды упасть и получить травму. Другие советуют составлять акты осмотра с представителем УК или ТСЖ и жаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

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А в Омске три этажа общежития на улице Бульварной залило кипятком. Очевидцы произошедшего поделились видео инцидента в соцсетях. На кадрах видно, что пол на несколько сантиметров покрыт водой, а весь коридор затянут паром.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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