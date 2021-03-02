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В Совфеде назвали необоснованными новые санкции США по делу Навального

Там подчеркнули, что Россия имеет право дать адекватный ответ.

2 марта 2021, 15:53

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Американцы поставили санкции на поток и теперь даже не утруждают себя придумыванием поводов для их введения. Этим мнением с Лайфом поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он пояснил, что первопричина новых санкций — Алексей Навальный — жив и здоров, при этом данные о его отравлении отсутствуют. Сенатор предположил у него возможность передозировки медикаментами, которые были выписаны зарубежными специалистами. По его мнению, обвинения в отравлении "Новичком" не выдерживают никакой критики.

"Эти санкции совершено необоснованны, поэтому обычная попытка сдерживать Россию во всех сферах, в том числе и политической. Реагировать не надо, пусть американцы продолжают штамповать санкции", — отметил сенатор.

Джабаров отметил, что двухсторонние отношения и так находятся на низком уровне. У сенатора сложилось ощущение, что американские чиновники не имеют представления о какой-либо выгоде от этих санкций. Россия имеет право дать адекватный ответ, но это уже будет решать руководство МИД и другие компетентные органы, заключил собеседник Лайфа.

В США анонсировали санкции против России ещё по четырём эпизодам

В США анонсировали санкции против России ещё по четырём эпизодам

Напомним, что США вслед за ЕС объявили о вводе санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В чёрный список Вашингтона войдут семеро "высокопоставленных представителей" российских властей, а также 14 организаций из России, Германии и Швейцарии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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