В США анонсировали санкции против России ещё по четырём эпизодам

Белый дом и дальше намерен вводить санкции против России, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Он напомнил, что американский президент Джо Байден инициировал анализ якобы дестабилизирующих действий РФ по четырём направлениям.

"Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня — первый шаг, и последуют остальные", — цитирует РИА "Новости" его слова.

Речь идёт о проблемных, по мнению Вашингтона, аспектах, таких как предположительное "вмешательство в выборы", хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.

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