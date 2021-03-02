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В США анонсировали санкции против России ещё по четырём эпизодам

Администрация Байдена анализирует действия РФ по четырём различным направлениям.

2 марта 2021, 14:48
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Белый дом и дальше намерен вводить санкции против России, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Он напомнил, что американский президент Джо Байден инициировал анализ якобы дестабилизирующих действий РФ по четырём направлениям.

"Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня — первый шаг, и последуют остальные", — цитирует РИА "Новости" его слова.

Речь идёт о проблемных, по мнению Вашингтона, аспектах, таких как предположительное "вмешательство в выборы", хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.

США вслед за ЕС вводят санкции против России из-за Навального

США вслед за ЕС вводят санкции против России из-за Навального

А ранее сегодня, 2 марта, ЕС ввёл ограничения в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Документ уже официально опубликован. В Кремле на этот счёт заявили, что политика санкций против Москвы неэффективна и не достигает цели.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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