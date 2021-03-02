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В Роспотребнадзоре заявили, что в стране ещё не закончилась первая волна коронавируса

Сперва Россия должна пройти нулевые значения суточного прироста, считают в ведомстве.

2 марта 2021, 14:29
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции в России пока не пройдена, поскольку с начала пандемии не было ещё ни одного дня, чтобы в стране не выявили ни одного заражённого. Об этом заявил замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы ещё первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъём, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта [прошлого года]", — сказал он в эфире Первого канала.

За сутки в России выявили менее 11 тысяч новых случаев коронавируса. Это минимум с начала октября

За сутки в России выявили менее 11 тысяч новых случаев коронавируса. Это минимум с начала октября

По словам Горелова, снижение заболеваемости, которое наблюдается сегодня в России, является одной из нескольких стадий инфекционного процесса. Поэтому пока ежедневная статистика не пройдёт через нулевое значение, говорить о второй волне коронавируса рано.

Ранее другой инфекционист заявлял, что в России завершается третья волна пандемии. Связал он это с формированием иммунитета к болезни на уровне, достаточном для избежания серьёзного роста заболеваемости.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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