Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мэра Томска отпустили из СИЗО под домашний арест

Чиновник проходит лечение в НИИ онкологии.

2 марта 2021, 14:34
<p>Фото © ТАСС / Данила Шостак</p>

Фото © ТАСС / Данила Шостак

В Томске Советский районный суд изменил меру пресечения мэру города Ивану Кляйну, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. Такое решение принято из-за болезни подсудимого, сообщила Лайфу его адвокат Марина Вихлянцева.

"По ходатайству защиты и Ивана Кляйна суд счёл аргументы убедительными и изменил меру пресечения на домашний арест. Это связано с его лечением в НИИ онкологии. На сегодняшний день его место нахождения — клиника, и домашний арест определён по месту его лечения", — рассказала адвокат Кляйна.

Суд принял такое решение во время заседания, где рассматривался вопрос о продлении заключения Кляйна под стражу. Он был отправлен под домашний арест сроком на шесть месяцев. Врачи оценивают состояние Кляйна как среднетяжёлое.

Новосибирский чиновник решил захватить целый остров, а стал фигурантом уголовного дела

Новосибирский чиновник решил захватить целый остров, а стал фигурантом уголовного дела

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года прямо во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и арестовали на два месяца. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является. На период следственных действий Кляйна отстранили от должности мэра.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В центре Томска загорелось здание Театра юного зрителя — видео

20 февраля, 05:57

"Будет бороться за более справедливый город": Бизнесмен из Сибири претендует на пост мэра Нью-Йорка

25 февраля, 21:55

Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолёты

сегодня в 15:49

Переехавший в Москву француз на примере пандемии объяснил, почему не хочет возвращаться на родину

сегодня в 15:55

В Совфеде назвали необоснованными новые санкции США по делу Навального

сегодня в 15:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1