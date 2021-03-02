Мэра Томска отпустили из СИЗО под домашний арест

В Томске Советский районный суд изменил меру пресечения мэру города Ивану Кляйну, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. Такое решение принято из-за болезни подсудимого, сообщила Лайфу его адвокат Марина Вихлянцева.

"По ходатайству защиты и Ивана Кляйна суд счёл аргументы убедительными и изменил меру пресечения на домашний арест. Это связано с его лечением в НИИ онкологии. На сегодняшний день его место нахождения — клиника, и домашний арест определён по месту его лечения", — рассказала адвокат Кляйна.

Суд принял такое решение во время заседания, где рассматривался вопрос о продлении заключения Кляйна под стражу. Он был отправлен под домашний арест сроком на шесть месяцев. Врачи оценивают состояние Кляйна как среднетяжёлое.

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года прямо во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и арестовали на два месяца. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является. На период следственных действий Кляйна отстранили от должности мэра.

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