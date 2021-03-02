Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолёты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об активизации НАТО у рубежей республики и предложил использовать российские самолёты для совместного патрулирования границы. Он напомнил на совещании о военном сотрудничестве с РФ, что подобный опыт у Москвы и Минска уже есть.

По словам Лукашенко, всего пару недель назад самолёты НАТО подлетали к границе республики. Тогда для перехвата Белоруссия подняла в воздух Су-30, после чего нежданные гости "смылись за сотню километров". Он уверен, что военный блок и дальше станет проводить подобные провокации, поэтому можно снова начать совместное с РФ патрулирование.

"Дайте нам эти самолёты. Но на этих самолётах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолёты для этого", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что уже обсудил эту идею с российским коллегой и "не нашёл у Путина отторжения". Лукашенко добавил, что в случае размещения в стране российских самолётов Минск будет просить вооружение к ним.

Напомним, президенты России и Белоруссии провели переговоры 22 февраля в посёлке Красная Поляна в Сочи. Лукашенко ранее рассказал, что во время встречи обсудил с российским лидером Владимиром Путиным "буквально все вопросы" двусторонних отношений.

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