"Свои слова пусть засунут в одно место": Клинцевич резко отреагировал на заявления США об отношениях с РФ

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал бредом заявления о том, что Вашингтон не будет стремиться к перезагрузке отношений с Москвой. По его словам, России незачем беспокоиться по этому поводу: у нас "есть экономические отношения ещё с 177 странами ООН, а также серьёзный потенциал высокоточного оружия".

"Мы никогда не жили с США в хороших отношениях. Даже в ельцинскую эпоху. А свои слова пусть они засунут в одно место", — отметил сенатор.

При этом он выразил сожаление, что Белый дом делает такие заявления, поскольку сегодня ни в Европе, ни в мире ни одну реальную серьёзную проблему без России решить нельзя.

"Это финансово-промышленными группами США задан тренд, а чиновники исполняют свои обязанности и говорят... Мы понимаем, что вся эта риторика носит чисто политический характер. Всё, что делают США, в том числе и в военной сфере, направлено на поддержание той недобросовестной экономической конкуренции, — добавил парламентарий.

Напомним, объявляя о новых санкциях против России, представитель Белого дома отметил, что Вашингтон не намерен добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой. По его словам, действия США в отношении РФ при Джо Байдене будут другими, нежели при предшествующей администрации.

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