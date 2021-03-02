В Тверской области рухнувшая водонапорная башня раздавила "буханку"

Страшной трагедией чуть не закончилось падение водонапорной башни в Оленинском районе Тверской области. Как сообщили очевидцы в одном из пабликов во "ВКонтакте", по счастливой случайности в автомобиле, на который рухнула конструкция, не оказалось людей.

"Обошлось без человеческих жертв. Башня похоронила под собой машину коммунального хозяйства, на которой прибыла бригада ремонтников из районного центра", — говорится в публикации.

Местные жители жалуются: в ЧП виновато плачевное состояние башни, а к нему, в свою очередь, привело бездействие местных властей. С недавних пор вода из неё выкачивается через самодельное отверстие, из-за этого местность вокруг постройки подтопило и размыло почву. В результате жители деревни остались без воды.

А вот жительнице Нижнего Новгорода накануне повезло куда меньше. На женщину рухнула огромная вывеска магазина "Пятёрочка". В результате полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

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