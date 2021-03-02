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Оппозиция потребовала экстренной встречи с президентом Армении

Противники действующего правительства назвали тревожной позицию Саркисяна об отставке главы Генштаба.

2 марта 2021, 15:16
<p>Фото © ТАСС/ Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС/ Александр Рюмин

Объединённая оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом страны Арменом Саркисяном в связи с его реакцией на предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом говорится в заявлении "Движения спасения Родины", в которое входит около 20 политических сил.

"Движение считает крайне тревожной опубликованную сегодня позицию президента Саркисяна об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. В распространённом сообщении глава государства обходит стороной вопрос об обжаловании соответствующего предложения Никола Пашиняна в Конституционном суде", — говорится в обращении.

Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки

Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки

Как уже сообщал Лайф, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже дважды направлял президенту страны предложение об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна. В первый раз Саркисян вернул указ премьеру с возражениями. Во второй он отказался подписать исправленный документ и заявил о намерении обратиться в Конституционный суд для решения вопроса. В случае, если Саркисян не сделает этого по истечении трёх дней, указ об отставке начальника Генштаба автоматически вступит в силу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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