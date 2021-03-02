Папа римский предрёк человечеству новый Всемирный потоп
Он призвал всех — и политиков, и простых граждан — к благоразумию.
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Папа римский Франциск считает, что человечество ждёт новый Всемирный потоп, если мировые лидеры не примут меры для борьбы с изменением климата.
"Он случится, если мы продолжим идти тем же путём", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.
Папа римский напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности, поэтому он призвал всех людей к благоразумию, которое идёт рука об руку с сочувствием.
А ранее понтифик объявил о всеобщем отпущении грехов. Особая индульгенция будет действовать год, а повод — пандемия коронавируса. Особенно она распространяется на пожилых, больных, умирающих, страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома.
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