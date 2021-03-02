Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Папа римский предрёк человечеству новый Всемирный потоп

Он призвал всех — и политиков, и простых граждан — к благоразумию.

2 марта 2021, 15:03
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Папа римский Франциск считает, что человечество ждёт новый Всемирный потоп, если мировые лидеры не примут меры для борьбы с изменением климата.

"Он случится, если мы продолжим идти тем же путём", цитирует понтифика газета Corriere della Sera.

Папа римский назвал секс и еду божественными удовольствиями

Папа римский назвал секс и еду божественными удовольствиями

Папа римский напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности, поэтому он призвал всех людей к благоразумию, которое идёт рука об руку с сочувствием.

А ранее понтифик объявил о всеобщем отпущении грехов. Особая индульгенция будет действовать год, а повод — пандемия коронавируса. Особенно она распространяется на пожилых, больных, умирающих, страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1