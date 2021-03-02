Эпидемиолог раскрыл, грозит ли россиянам переход на ректальный мазок при подозрениях на коронавирус

В России едва ли приживётся практика исследования кала и слизистой толстой кишки при подозрениях на коронавирусную инфекцию, хотя в других странах, в частности в Китае, ректальный мазок стал распространённой процедурой. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

"Коронавирус может размножаться в ЖКТ, а не только в дыхательной системе человека", — рассуждает он, отмечая, что на первый взгляд логика в этом есть.

Тем не менее целесообразность такого исследования вызвала у эксперта вопросы. По словам собеседника Лайфа, в собранных таким путём образцах обычно содержится незначительное количество вируса, а добирается он до кишечника с большой задержкой. То есть пациент, возможно, уже переболел и даже не заразен для окружающих, а мазок даст положительный результат.

"Я считаю, что это не целесообразно. Коронавирус передаётся аэрозольным способом, а здесь речь может идти о каком-то специфическом способе заражения. Представить себе ситуацию, когда человек будет контактировать с большим количеством фекалий, не представляется возможным. В России мазок ректальный не берут, и я думаю, что эта практика не возымеет успеха у нас", — добавил Пестерев.

Ранее Лайф писал, что в Китае врачи разработали новую методику тестирования на коронавирусную инфекцию. С середины января вместо привычных проб из носа и ротоглотки у лиц с подозрением на CoViD-19 берут анальный мазок.

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