Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова

В уголовном деле против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, появился некий секретный свидетель. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Появился секретный свидетель. Мы знаем только, что он есть, больше ничего про него неизвестно. Про свидетеля стало известно из материалов дела в суде", — проинформировал защитник.

По словам Павлова, на заседании Лефортовского суда, где Сафронову продлили арест до 7 мая, стало известно, что следствие продолжится как минимум до лета. При этом защита продолжает настаивать, что его дело связано с журналистской деятельностью.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

А ранее Лайф сообщал, что в Москве по подозрению в государственной измене задержан гражданин России Демури Воронин, имеющий также гражданство ФРГ. По одной из версий, подозреваемый связан с арестованным ранее советником главы "Роскосмоса", журналистом Иваном Сафроновым.

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