В Москве кадет поругался с отцом из-за электронных сигарет и уехал автостопом в Новороссийск

Ученик кадетской школы в Москве сбежал из дома и отправился автостопом в Новороссийск. Причиной бегства стала серьёзная ссора с отцом, который увидел в соцсетях видео со своим 14-летним отпрыском, курящим электронную сигарету. Об этой истории Лайфу сообщил источник.

Юноша хорошо подготовился к длительной поездке. Он забрал 15 тысяч рублей из родительской заначки и купил билет на поезд до Адлера. Оттуда мальчик направился в Геленджик, где успешно поужинал и переночевал в круглосуточном кафе. Воспользовавшись услугами сервиса по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, кадет добрался до Новороссийска. Весь этот путь он проделал в одиночку, не имея друзей и родственников в южной части России.

За перемещениями кадета пристально следили друзья, ориентируясь по его статусу "онлайн" в социальных сетях. Они, как и родители, пытались связаться с мальчиком. Но подросток был упорен в своём решении, игнорируя всякие попытки наладить контакт и не реагируя даже на выдуманные истории друзей о том, что его мать якобы попала в больницу.

История закончилась в Новороссийске, когда по ориентировке парня задержали полицейские. В ответ на это кадет прервал молчание и выпалил гневную тираду своей матери в соцсети, обвинив её в принудительном прерывании путешествия из-за поданного заявления о розыске мальчика.

В беседе с полицейскими кадет объяснил мотивы своего поступка. Он действительно поругался с отцом, но просто хотел погулять. К моменту задержания у него как раз почти закончились наличные — денег хватало только на обратный билет до Москвы. Его направили в реабилитационный центр, чтобы он там дождался приезда родителей. Мать беглеца рассказала полицейским, что в момент конфликта мальчика с отцом она была на работе. За это время мужчина мог переборщить с воспитательными действиями и вспылить. Подросток прежде никогда не убегал из дома. А его семья не состояла на учёте.

А недавно стало известно, что более 90 детей отравились салатами в ряде школ Красноярска.

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