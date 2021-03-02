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Садовника арестовали по делу об убийстве семьи в Нижегородской области

По данным следствия, после расправы он похитил крупную сумму денег и ценности.

2 марта 2021, 15:47

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области. По версии следствия, мотивом преступления стали деньги.

"Подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю дочь и её 6-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео

"Кровавый" садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью из четырёх человек в Нижегородской области — видео

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Напомним, что тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье, 28 февраля. Позже правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого — он работал на участке семьи, и, по данным источника Лайфа, постоянно ссорился со своими нанимателями из-за оплаты.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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