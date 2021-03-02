Садовника арестовали по делу об убийстве семьи в Нижегородской области

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области. По версии следствия, мотивом преступления стали деньги.

"Подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю дочь и её 6-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.